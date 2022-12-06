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Достанут до Дроздов: появилась карта покрытия нового украинского дрона

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  • 6.12.2022, 12:27
  • 6,728
Достанут до Дроздов: появилась карта покрытия нового украинского дрона

Радиус поражения — порядка тысячи километров.

Военные аналитики показали зону покрытия украинского беспилотного летательного аппарата, радиус поражения которого составляет порядка тысячи километров.

Специалисты высказали мнение, что новому украинскому дрону вполне по силам не только достать до Москвы и других ключевых городов РФ, но и внести кардинальные коррективы в правила войны.

На карте также показано, что территория Беларуси находится в зоне поражения украинских беспилотников.

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