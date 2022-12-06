В Борисове в многоэтажных домах замерзают дети

В Борисове в многоэтажных домах замерзают дети1
- 6.12.2022, 12:43
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Коммунальщики бездействуют.
В редакцию сайта Charter97.org обратился читатель:
- В Борисове в микрорайоне Лядищи в многоэтажках замерзают люди. Морозы еще не наступили, а мы уже замерзаем. Жалко детей.
Батареи «мертвые», как закачали воду, так она в них и стоит, никакого движения. Проблема известна давно, жители предупреждали коммунальщиков, что так будет как только к нашей котельной подключат строящийся микрорайон Лядищи-2. Подключили.
Этот район из 18 многоэтажек, школы, детского сада, ресторана, кафе, аптеки и так далее уже строят, а котельной для него в проекте нет и ее не собираются строить; Видимо решили в очередной раз сэкономить на людях или эта «экономия» оказалась уже в чьих-то карманах.
Истинную причину скрывают. Приезжала корреспондент государственной «Минской правды» (появилась статья, которая сейчас почему-то исчезла из публикации) и обвинила жителей в не компетенции. В это же время, проживающие в новой части района (Энке) открывают окна, изнемогая от жары. В очередной раз чиновникам и коммунальщикам наплевать на людей и их здоровье. Нет тепла и в построенной в микрорайоне 9-этажке.