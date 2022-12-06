Марию Колесникову привезли в больницу с перитонитом 3 6.12.2022, 12:53

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Мария Колесникова

У политзаключенной проблемы с приемом пищи.

Политическую заключенную Марию Колесникову привезли в больницу с перитонитом, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.

Перитонит у нее возник из-за того, что в стенке ее желудка образовалась дыра (прободная язва). Из-за этого пища, попадая в желудок, попадала в том числе и в брюшную полость, вызывая там воспалительные процессы. Заболевание сопровождается резкой болью и требует немедленной госпитализации, так как угрожает жизни пациента.

Сейчас Мария употребляет мало пищи, так как питание из колонии ей не подходит.

Напомним, 29 ноября стало известно о госпитализации Марии Колесниковой. На выходных политзаключенную перевели из гомельской больницы скорой помощи в колонию — сейчас она находится в медицинском стационаре.

Ранее Марию Колесникову осудили на 11 лет общего режима. Отбывать наказание ее направили в ИК-4 Гомеля.

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