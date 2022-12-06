Еще одно надувательство от Путина Telegram-канал «СерпомПо»

6.12.2022, 13:12

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Где же «лучшая в мире» система ПВО?

Вчера, как сообщается, украинские беспилотники, атаковали военные объекты в России – аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Сегодня то же самое произошло в Курской области.

Где же, простите, была «лучшая в мире» система ПВО? Что она, вообще может, если в условиях «спецоперации» она не в состоянии защитить даже военные объекты со стратегическими бомбардировщиками? В особенности после таинственных происшествий с военными объектами в Крыму?

И ведь речь идет не о конфликте с Соединенными Штатами – продвинутой в технологическом отношении страной, а с Украиной, военные возможности которой сравнительно со странами НАТО ограничены.

Факты ударов по военным аэродромам России красноречиво говорят о том, что в области обороны у путинцев то же, что и во всех других областях – надувательство, прикрытое пропагандой «величия».

Только в военной области еще и чрезмерная секретность, которая мешает разумному общественному контролю за расходованием средств и эффективностью их использования. Мы вообще считаем, что установленный путинцами режим секретности в качестве главной цели объективно имеет три цели – скрывать провалы, техническую отсталость и растаскивание денег.

Теперь о безопасности РФ в свете трех ударов по военным аэродромам. Она ведь может обеспечиваться не обязательно затратами денег на дорогостоящие и, как показывает опыт, не всегда эффективными системами ПВО, но и соглашениями о взаимном разоружении, дополненными адекватными методами контроля. Это и есть разумная альтернатива тому, что творили путинисты, начиная с 2007 года - мюнхенской речи великого геополитика.

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