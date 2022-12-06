В Европарламенте считают, что против Лукашенко нужно вводить зеркальные РФ санкции 2 6.12.2022, 13:18

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При этом белорусов визовые ограничения не должны затронуть.

Журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что новый пакет санкций ЕС вновь не будет нацелен на режим Лукашенко. На это отреагировал голландский политик, член Европарламента Тейс Ройтен.

В первую очередь Ройтен выразил надежду на то, что Еврокомиссия и члены Европейского союза еще раз продумают свое решение и заявил:

— Мы несколько раз просили рассматривать нелегитимный режим в Беларуси и его приспешников как полноценных соучастников агрессивной войны России и бесчисленных военных преступлений.

Также депутат сообщил, что на прошлой неделе комитет Европарламента по иностранным делам (AFET) проголосовал за ходатайство о резолюции с требованием зеркального применения всех санкций против РФ по отношению и к режиму Лукашенко.

Стоит заметить, что в документе AFET подчеркивается, что санкции должны быть введены не затрагивая выдачу виз для белорусов.

«Настаиваем на том, чтобы все санкции, применяемые к РФ, были зеркально отражены в отношении режима в Беларуси, избегая неблагоприятных последствий, особенно связанных с выдачей виз для белорусского народа», - сказано в ходатайстве о резолюции.

Можно сказать, что в резолюции AFET содержится все то, к чему стремились представители демократических сил Беларуси и белорусские активисты.

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