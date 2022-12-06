Террорист Гиркин «навоевался» и вернулся в Москву

Террорист Гиркин «навоевался» и вернулся в Москву15
- 6.12.2022, 13:55
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Он пожаловался на «некомпетентное командование» и «давление сверху».
Экс-глава террористов «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что вернулся c фронта в Москву.
Как пишет российский боевик в Telegram, во всем якобы виновато некомпетентное командование его полка и давление «сверху»
«Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО называют «боевиками») не увенчалась успехом, хотя была очень близка к тому», — написал Гиркин.