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Террорист Гиркин «навоевался» и вернулся в Москву

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  • 6.12.2022, 13:55
  • 10,460
Террорист Гиркин «навоевался» и вернулся в Москву
Игорь Стрелков-Гиркин

Он пожаловался на «некомпетентное командование» и «давление сверху».

Экс-глава террористов «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что вернулся c фронта в Москву.

Как пишет российский боевик в Telegram, во всем якобы виновато некомпетентное командование его полка и давление «сверху»

«Нахожусь в Москве. Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров (их теперь в сводках МО называют «боевиками») не увенчалась успехом, хотя была очень близка к тому», — написал Гиркин.

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