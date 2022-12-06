Политзаключенный Николай Федоренко вышел на свободу
- 6.12.2022, 13:59
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Он полностью отбыл срок наказания.
Полностью отбыл срок и вышел на свободу политзаключенный Николай Федоренко, сообщают правозащитники.
Николай Федоренко фигурант брестского «дела хороводов», заведенного по событиям 13 сентября 2020 года в городе, когда протестующие вышли на проезжую часть, а их разогнал водомет.
Ему присудили 1,5 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»).
Свой срок мужчина отбывал в исправительном учреждении открытого типа № 43 в Могилеве.