Офицер ЦАХАЛа: Россия в проигрышной ситуации 1 6.12.2022, 14:45

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Игаль Левин

На стратегическом уровне инициатива переходит в руки Украины.

Второй день подряд российские аэродромы подвергаются ударам беспилотников. Атакованы авиабазы под Саратовом, Рязанью и Курском. Как это меняет ход войны?

Атаки дронов для сайта Charter97.org комментирует офицер армии обороны Израиля Игаль Левин.

— Это российские СМИ заявили, что это были украинские беспилотники. В Украине такого заявления не было, это очень важно. Скажем, это были атаки на эти российские аэродромы. Что именно это было — ракеты, беспилотники, ДРГ или какие-нибудь партизаны — это все вторично, не имеет значения на самом деле, потому что важен сам факт атаки. Как с Крымским мостом — неважно, как именно, важно, что он уязвим. То же самое и с аэродромами. Уже два дня подряд мы это видим. Это указывает на то, что это уже тенденция, а не какое-то исключение из правил, не случайность.

— Можно ли говорить об изменившейся тактике ВСУ?

— Это инициатива на стратегическом уровне. Подразумевается, что вы бьете первым и враг должен реагировать. Вчера российский ракетный удар по Украине был ответным. России нужно подстраиваться, она вынуждена реагировать. Это говорит о том, что инициатива переходит в руки Украины на стратегическом уровне. И если такие атаки продолжатся, подобные события на этих аэродромах продолжатся, это уже будет указывать на тенденцию, где России придется постоянно подстраиваться.

Это полностью меняет весь баланс сил, потому что теперь они не могут навязывать свою волю, принуждать Украину к чему-то. Теперь сложилась такая ситуация, когда России нужно думать, как ей обезопасить свои базы в глубоком тылу. «Энгельс», например, находится на расстоянии более 600 километров от границы с Украиной. Это первый важный момент, психологический.

Второй, уже практический момент, заключается в том, что у России не хватает систем противовоздушной обороны, приходится снимать их из Сирии и возвращать в страну. Теперь они будут стоять перед дилеммой: продолжать использовать ПВО на фронте или «рассовывать» их по авиабазам по всей России. Авиабаз в РФ много, вообще военных баз, стратегических целей много и всевозможных военных объектов. И не все они прикрыты ПВО полностью. Есть такие места, где систем противовоздушной обороны вообще нет, поэтому им придется снимать их с фронта. А если они снимают с фронта, то это дает большую свободу для украинской авиации, больше свободы для «Байрактаров» и других систем.

Поэтому мы видим, что у России здесь проигрышная ситуация с любой стороны. Если они оставляют свое ПВО на фронте, тогда у них не защищены военные базы в тылу. Если они снимают их с фронта, то тем самым они его оголяют. Таким образом, это влияет на тактику ВСУ.

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