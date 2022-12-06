В Минске с нового года вырастут тарифы ЖКУ 1 6.12.2022, 15:03

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Жировки станут намного тяжелее.

В Минске утвердили новые значения цен на жилищно-коммунальные услуги – отмечается их повышение в сравнении с теми, что действуют в нынешнем году. Причем если расценки за техобслуживание лифта вырастут только на 8%, то вот основные позиции, среди которых отопление, а также горячее и холодное водоснабжение, подорожают более значительно.

Опубликовано решение Минского городского исполнительного комитета №4028 от 24 ноября, согласно которому устанавливаются новые планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги на 2023 год.

Согласно документу, пишет myfin.by, на услуги, которые оказывают населению организации Минжилкомхоза (кроме тех, которые входят в систему Министерства энергетики), установлены следующие расценки:

- техническое обслуживание жилого дома – 0,1679 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения (увеличилось на 12% в сравнении с нынешним годом);

- техническое обслуживание лифта – 0,0720 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения (больше на 8%);

- теплоснабжение и горячее водоснабжение – 138,67 рубля за гигакалорию (больше на 10%);

водоснабжение – 1,2479 рубля за кубометр (больше на 14,25%);

- водоотведение (канализация) – 0,7694 рубля за кубометр (больше на 12%).

Кроме того, тариф на вывоз тонны отходов в домах без мусоропровода увеличился более чем в два раза до 85,4394 рубля; цена за вывезенный кубометр мусора выросла на 10,8% до 9,1292 рубля. В домах с мусоропроводом определены следующие тарифы: 104,4145 рубля з тонну (в 2,1 раза выше); 11,1567 за кубометр (на 13,3% выше).

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