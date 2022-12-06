«Хотелось бы, чтобы удар нанесли по бункеру Лукашенко» 2 6.12.2022, 15:25

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Белорусы — о потенциальных ударах ВСУ по военных объектам РФ в нашей стране.

Второй день украинские беспилотники наносят удары по аэродромам в России. На территории Беларуси также есть военные объекты РФ.

Как бы вы отнеслись, если бы ВСУ нанесли удары по скоплениям оккупантов в нашей стране? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к читателям. Приводим их ответы:

«Давно пора ибо террорист Лукашенко - сообщник и пособник суперзлодея Путина».

«Положительно отношусь, чтобы авиацию и технику российскую разнести на территории Беларуси. Украинская сторона много раз предупреждала, что ударит по военным объектам Беларуси, если будет угроза для Украины».

«Мое мнение, что Украина имеет полное право атаковать военные объекты находящиеся на территории Беларуси. Уже давно пора ответить за бомбежки».

«Хотелось бы, чтобы удар нанесли по бункеру «Чык-чырыка»».

«Надо было с 25 февраля все аэродромы перепахать ракетами. Тем более, военная инфраструктура, вроде бы, принадлежит россиянам в Беларуси по бумагам».

«Хочу выразить свое видение ситуации по ударам по группировке оккупантов на территории Беларуси. Это вопрос давно требует действий. Украина в целях защиты от ударов с территории нашей страны по объектам гражданского населения Украины давно должна поражать технику, живую силу врага. Как насчет наших военных? Извините, они дали добро на размещение враждебных Украине войск. А потому может прибавилось бы мозгов и решительности. Но перед применением дать ультиматум белорусам : или вы на нашей стороне (Украины) или на стороне агрессора и преступника».

«Обстрелы мест скопления техники, оружия и боеприпасов с целью их уничтожения - очень правильное решение. Все превентивные меры для предотвращения гибели мирного населения нужно обязательно принимать».

«Как бы отнесся? Положительно. Зябровка давно напрашивается, да и по тем, кто в Мозырьской и Брестской области. Например, разогнать чмобиков по лесу на полигоне, где они там кучкуются для тренировок», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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