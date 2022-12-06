Пескову пришлось оправдывать Путина 6.12.2022, 15:40

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Россияне возмутились выбором авто для поездки по Крымскому мосту.

Вчера президент России Владимир Путин на Mercedes проехался по Крымскому мосту.

Пользователи соцсетей, в том числе и российских, были возмущены тем, что диктатор для поездки воспользовался автомобилем не отечественного производства, а немецкого.

По приборной панели понятно, что президент управляет седаном Mercedes-Benz S-class W221. Это флагманский представительский седан немецкого производителя, который выпускался с 2006 по 2013 год. Стоимость — $80-100 тысяч.

По телевизору Путин постоянно рассказывает о мощном автопроме России, но сам при этом выбрал Mercedes.

Оправдывать российского президента взялся его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который сегодня утром прокомментировал эту ситуацию.

По словам Пескова, выбор автомобиля производился случайным образом, пишут российские СМИ.

«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и уехал», – отметил Песков.

Это не первый раз, когда Путин садится за руль иномарки. В декабре 2021 года он лично заехал за белорусским диктатором Александром Лукашенко перед переговорами в Ленинградской области. Тогда Путин управлял внедорожником Mercedes-Benz ML.

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