Белорусский гигиенист рассказала, какие продукты помогут сохранить здоровье зубов 6.12.2022, 15:43

Специалист выделила витамин С.

Гигиенист Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инга Федаткова рассказала, какие продукты должны быть в рационе, чтобы как можно дольше сохранять здоровье зубов и десен.

По словам эксперта, твердые овощи и фрукты (морковь, яблоки, огурцы и свекла) хорошо массируют десны и снабжают зубы кальцием и фосфором, необходимыми для здоровых зубов.

Бороться с бактериями, которые разрушают зубную эмаль, помогают орехи (миндаль, кедровые орехи, кешью). Кроме этого, они еще содержат много витаминов, аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот.

Витамин С укрепляет дентин зубов, поэтому следует употреблять в пищу ягоды (смородина, виноград, клубника, клюква).

Молочные продукты (сыр, творог, йогурт) – это источник кальция, фосфора, калия, магния и витаминов А, В и D.

Благотворно влияют на здоровье десен и зубов цитрусовые (грейпфрут, лайм, апельсин). Высокая концентрация витамина С в цитрусовых помогает поддерживать выработку коллагена в организме, предотвращает заболевания зубов и десен. Но следует иметь в виду, что цитрусовые содержат органические кислоты, которые разрушают эмаль зубов.

Ну и вода также важна в рационе. Поскольку она, как и слюна, помогает смыть с зубов частички пищи и нейтрализовать кислоты, что разрушают эмаль.

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