Политзаключенного из Гродно приговорили к девяти годам колонии 1 6.12.2022, 15:52

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Сергей Нелепко

Его судили по девяти статьям Уголовного кодекса.

16 ноября к девяти годам лишения свободы по девяти статьям Уголовного кодекса приговорили 32-летнего Сергея Нелепко, сообщает «Вясна».

Судья Гродненского областного суда Виктор Сенько признал политзаключенного виновным по ч. 1 ст. 309 («Умышленное приведение в непригодность транспортного средства или путей сообщения»); ч. 2 ст. 295 («Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»); ст. 364 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»); ч. 3 ст. 361 («Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), другим действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»); ч. 1 ст. 293 («Массовые беспорядки»); ч. 1 ст. 368 («Оскорбление Лукашенко»); ч. 1 ст. 130 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»); ч. 2 ст. 366 («Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг»); ст. 369 («Оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса.

Известно, что прокурор просил осудить Нелепко к 16 годам лишения свободы, но судья Сенько ограничился девятью годами колонии.

Сергея Нелепко в марте 2022 года задержал ГУБОП по Гродненской области. В декабре КГБ внес Сергея Нелепко в «список террористов», поэтому ему нельзя делать денежные переводы.

Поддержать Сергея письмами солидарности и посылками можно по адресу: Тюрьма № 1, 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1. Нелепко Сергей Олегович.

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