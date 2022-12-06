В России хотят вернуть Волгограду название Сталинград 27 6.12.2022, 15:57

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Город могут переименовать к юбилею Сталинградской битвы.

В России могут вернуть Волгограду название Сталинград. Как сообщает ТАСС, предложение переименовать город поступило от Волгоградского городского совета ветеранов в честь 80-летия Сталинградской битвы, которое собираются отметить 2 февраля 2023 года.

Волгоград был основан в середине XVI века под названием Царицын. Сталинградом он стал в 1925 году и носил это название до 1961 года, когда в рамках развенчания культа Сталина его переименовали в Волгоград.

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