В России хотят вернуть Волгограду название Сталинград

В России хотят вернуть Волгограду название Сталинград27
- 6.12.2022, 15:57
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Город могут переименовать к юбилею Сталинградской битвы.
В России могут вернуть Волгограду название Сталинград. Как сообщает ТАСС, предложение переименовать город поступило от Волгоградского городского совета ветеранов в честь 80-летия Сталинградской битвы, которое собираются отметить 2 февраля 2023 года.
Волгоград был основан в середине XVI века под названием Царицын. Сталинградом он стал в 1925 году и носил это название до 1961 года, когда в рамках развенчания культа Сталина его переименовали в Волгоград.