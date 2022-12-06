Где белорусам купить новогоднюю елку и сколько это стоит 1 6.12.2022, 16:08

Можно даже взять елку на прокат.

Под Новый год многие белорусы украшают елку. Одни предпочитают искусственную, другие – живую. Причем новогоднюю красавицу необязательно покупать в срезанном виде – можно выбрать дерево в кадке или вовсе взять его напрокат. Myfin.by посмотрел, что предлагают продавцы и какой бюджет стоит закладывать на покупку ели.

Елочный «кирмаш»: от 8 рублей за дерево

По традиции в каждой области лесхозы начинают заготовку елок и сосен к Новому году в середине декабря. Примерно с 20-го числа деревья поступают в продажу, для чего в столице, областных и районных центрах отводятся специальные места под елочные базары.

Например, в Минском ГПЛХО планируют вырубить на продажу не менее 40 тысяч деревьев, которые можно будет купить на 220 специально оборудованных площадках по всей области. Цены, как говорят в отделе производства и реализации продукции, «останутся примерно на уровне прошлого года».

Экономист Витебского ГПЛХО Татьяна Данченко рассказала, что стоимость деревьев зависит не только от высоты, но и от того, где их будут продавать.

– В крупных городах – Витебске, Полоцке, Новополоцке – стоимость дерева до 1 м составит 11,5 рубля, дерево высотой 2-3 м можно будет приобрести за 21 рубль. В небольших населенных пунктах ценники ставим от 9 рублей. Всего мы планируем продать около 30 тысяч деревьев через 217 торговых точек.

А в Могилевской области, по информации регионального лесохозяйственного объединения, купить ель либо сосну высотой до 1 м можно будет за 8 рублей. При этом предприятие планирует продавать не только срубленные деревья и живые ели в кадках, но и хвойные букеты по цене до 5 рублей.

Места для торговли деревьями предоставляются не только лесхозам, но и предпринимателям, юридическим лицам. Они, согласно ст. 49 Лесного Кодекса Республики Беларусь, могут брать в аренду делянки и заготавливать второстепенные лесные ресурсы, к которым относятся новогодние сосны и ели. Цены на деревья у частников могут быть выше, но за несколько дней до Нового года они обычно распродают товар дешевле, чем лесхозы.

– У нас скидок не бывает, так как расценки фиксированные, – говорит Татьяна Данченко.

Экоелки напрокат

Тот, кто бережно относится к природе и не хочет ставить дома срубленную елку, а также не знает, что делать с деревом в кадке после праздников, может взять растение напрокат. В Беларуси такие услуги оказывают несколько компаний, которые предлагают на Новый год специально выращенные для этих целей живые ели в аренду. Цены будут выше, чем при покупке срезанных деревьев, – от 30 до 80 рублей за растение.

Среди бонусов – возможность выбрать дерево, доставка елки в кадке сотрудником компании в наряде Деда Мороза. Арендаторы вместе с елкой получают инструкцию по уходу за растением, а после праздников компания пришлет работника, который заберет ель.

Деревья из Европы для тех, кто любит экзотику

Помимо белорусских елей и сосен, можно приобрести деревья из европейских питомников. Но обойдутся они значительно дороже, чем растения из Климовичского либо Слонимского лесхозов. Обычно компании предлагают продукцию из питомников Дании – голубую ель, абиес, пихту. Заказать можно как срезанное дерево, так и растение в кадке.

Цены на европейскую экзотику стартуют от 100 рублей. За голубую ель высотой около 2 м придется выложить не менее 200 рублей. А датская пихта Нордмана, которая не осыпается и не колется, обойдется не менее чем в 490 рублей за трехметровое дерево.

На пластиковых красавиц цены тоже «кусаются»

У искусственных елей есть свои преимущества – они не осыпаются и служат много лет. Но при этом не имеют характерного хвойного запаха и стоят намного дороже живых растений.

Цена пластиковой елки зависит от ее высоты, пышности и производителя. Самую дешевую елочку высотой 20 см в белорусском онлайн-магазине удалось найти за 21 рубль. Стоимость искусственного дерева высотой от двух метров может доходить до 800-900 рублей.

Бюджетные варианты пластиковых елочек можно найти на популярных зарубежных маркетплейсах, где настольное дерево высотой в 10-20 см предлагают менее чем за 1 доллар.

Но нужно учитывать, что при бесплатной доставке такую елку вы получите к концу зимы. А платная доставка, позволяющая получить заказ к Новому году, обойдется примерно в 50-70 белорусских рублей.

Срубить ель – себе дороже

Попытки самостоятельно вырубить лесную красавицу согласно ст.15.22 КоАП могут обойтись дороже, чем покупка ели из элитного датского питомника. Если растение не входит в лесной фонд и находится, например, на территории садоводческого товарищества, то за его вырубку для физического лица предусмотрен штраф от 5 до 50 базовых величин (от 160 до 1600 рублей).

Если дерево срублено в лесу, то сумма штрафа для физического лица составит до 30 базовых величин (960 рублей).

Для индивидуальных предпринимателей штрафы гораздо выше и могут доходить до 1500 базовых величин (4800 рублей), для юридических лиц – до 300 базовых величин (9600 рублей).

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