Британия опубликовала актуальную карту войны в Украине 6.12.2022, 16:21

1,656

Россияне продолжают провальные попытки наступления на Донбассе.

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Донбассе. Однако прорвать оборону ВСУ врагу не удается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, россияне продолжают пытаться прорвать позиции украинских военных в районе Сватово и Кременной (Луганская область), а также возле Бахмута (Донецкая область). Попытки российских захватчиков не приносят успехов.

Кроме того, украинские силы в ответ на агрессивные действия врага пытаются оттеснять россиян, нанося контратакующие удары.

Ситуация на остальных участках фронта остается без изменений. В Херсонской и Запорожской областях ВСУ наносят точные удары по тылу оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».