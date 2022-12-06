Британия опубликовала актуальную карту войны в Украине
- 6.12.2022, 16:21
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Россияне продолжают провальные попытки наступления на Донбассе.
Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Донбассе. Однако прорвать оборону ВСУ врагу не удается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным британской разведки, россияне продолжают пытаться прорвать позиции украинских военных в районе Сватово и Кременной (Луганская область), а также возле Бахмута (Донецкая область). Попытки российских захватчиков не приносят успехов.
Кроме того, украинские силы в ответ на агрессивные действия врага пытаются оттеснять россиян, нанося контратакующие удары.
Ситуация на остальных участках фронта остается без изменений. В Херсонской и Запорожской областях ВСУ наносят точные удары по тылу оккупантов.