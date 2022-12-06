Польша внесла изменения в порядок получения белорусами виз 6.12.2022, 16:24

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Кто сейчас может податься на визу на территории Польши?

1 декабря был опубликован проект постановления министра иностранных дел Польши о внесении изменений в постановление о выдаче национальных виз иностранцам, находящимся на территории страны.

Этим проектом предусмотрено, что прием заявлений на получение гуманитарной визы и визы для водителей-международников на территории Республики Польша будет продлен до 31 марта 2023 года, пишет nashaniva.com.

Что изменится?

Граждане Республики Беларусь и Украины, въехавшие на территорию Республики Польша на основании визы Poland Business Harbour, смогут ходатайствовать о выдаче гуманитарной визы на территории Польши.

Отменяется также требование, согласно которому заявления могут подавать только граждане Республики Беларусь, которые из-за угрозы репрессий или преследований, либо по соображениям безопасности не могут вернуться в страну своего гражданства.

Кто сейчас сможет подать заявление на получение гуманитарной визы министру иностранных дел на территории Польши?

Граждане Беларуси, находящиеся на день подачи заявления на территории Республики Польша на основании действующей гуманитарной визы;

Граждане Беларуси, которые:

а) прибыли на территорию Республики Польша в период с 24 февраля 2022 года с территории Украины в связи с военными действиями, происходящими на ее территории, и

б) непосредственно перед 24 февраля 2022 года легально находились на территории Украины.

Граждане Украины и Беларуси, въехавшие на территорию Польши на основании национальной визы с пометкой Poland Business Harbour.

Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

На сегодняшний день, 6 декабря, проект находится на стадии согласования.

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