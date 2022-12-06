Лукашенко сгоняет беженцев к границам Украины

Лукашенко сгоняет беженцев к границам Украины1
- 6.12.2022, 16:40
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Аналогичная тактика применяется на границе с ЕС.
Александр Лукашенко намеренно направляет беженцев из Ирана и Пакистана к границам с Украиной. Белорусский режим ищет слабые места в защитных сооружениях для прорыва ДРГ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины.
«Таким образом, белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода враждебных ДРГ», - говорится в сообщении.
По данным Центра, аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией.
Однако, как отмечается, сейчас на северной границе принимаются меры обеспечения защиты. Сохраняют бдительность и члены белорусского подполья, которые помогают вести наблюдение за передвижением вражеских войск.