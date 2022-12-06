Протестующие заблокировали храм в Болгарии, куда приехала российский посол 5 6.12.2022, 17:14

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Дипломату пришлось воспользоваться черным ходом.

В центре болгарской столицы Софии возле русского храма, куда приехали митрополит Антоний и российский посол Элеонора Митрофанова, проходит акция протеста.

Об этом сообщает Novite.

Как отмечается, протестующие окружили храм с украинскими флагами в знак протеста против войны России в Украине, которую поддерживает российская церковь.

Демонстранты во время демонстрации скандировали «Убийцы» и «Это не Москва».

По словам самой Митрофановой, протестующие также заблокировали ее служебный автомобиль.

«Церковь была блокирована с одной стороны, там были полицейские, какой-то большой опасности, мне кажется, все это не представляло. [...] Я вышла через другой вход этого храма и позвонила шоферу, который сказал, что машина блокирована, не выпускают эти протестующие. Но ничего, все нормально, я просто уехала на другой машине, потом отпустили мою машину»,— сказала Митрофанова в эфире телеканала «Россия-24».

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