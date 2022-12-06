Ликвидируется крупный фармдистрибьютор и владелец «Любимых аптек» 1 6.12.2022, 17:17

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Белорусский фармацевтический рынок покинул очередной бизнес.

Компания «Фармин» стала очередным игроком, покидающим в этом году фармацевтический рынок страны. Процесс закрытия оптово-розничного фармацевтического бизнеса, который когда-то входил в первую восьмерку на рынке, стартовал в конце ноября, пишет сайт officelife.media.

В прошлом месяце был выставлен на продажу головной офис компании на пр. Независимости. По информации источников на рынке, причиной проблем бизнеса, который с середины 1990-х развивает Иннокентий Ясновский, стали долги перед поставщиками и кредиторами. В частности, не так давно претензии к «Фармину» в российском суде предъявил производитель зубных паст Splat.

Кроме самого «Фармина», в настоящее время ликвидируются некоторые его дочерние структуры, занимавшиеся развитием розничной сети «Любимая аптека». На пике в нее входило свыше 100 торговых точек.

По информации журналистов, на ликвидацию подали «Партнер Медитек» и «Комповид». Компании «Не Ска» и «Фитобел», а также резидент ПВТ «АйТиФарма» пока значатся как действующие.

В этом году утратила самостоятельность компания «Белфарм». Ее склады и аптеки стали частью «Острова здоровья».