Wildberries перед праздниками ограничил срок хранения товаров на пунктах выдачи

Wildberries перед праздниками ограничил срок хранения товаров на пунктах выдачи2
- 6.12.2022, 17:29
Новые правила будут действовать и в Беларуси.
Маркетплейс решил пойти на ограничение периода, в течение которого продукцию можно хранить на пунктах выдачи заказов, чтобы разгрузить последние в преддверии праздничного ажиотажа.
Как сообщает myfin.by, с 5 декабря маркетплейс Wildberries ограничил период хранения товаров на пунктах выдачи заказов 7 днями – после истечения указанного срока продукцию вновь отправят на склад.
Продавцам площадка позволит самостоятельно забирать оказавшиеся невостребованными вещи с пунктов выдачи, а если это не будет сделано в течение 3 дней, то владельцу выставят счет за хранение по тарифу 10 российских рублей в день за единицу товара. Кроме того, транспортировка предметов обратно на склад также будет стоить денег.
Отмечается, что на такой шаг онлайн-площадка решила пойти перед праздниками, чтобы уменьшить нагрузку на пункты выдачи в преддверии ажиотажа.
По-видимому, в Беларуси также будут действовать подобные правила. В нашей стране в личные кабинеты пользователей Wildberries уже приходили сообщения следующего содержания: «В ближайшее время срок хранения товаров изменится и будет составлять 7 дней». При этом предусмотрены ли какие-либо штрафные санкции для отечественных продавцов залежавшихся на пунктах выдачи товаров пока не известно.