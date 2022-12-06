Wildberries перед праздниками ограничил срок хранения товаров на пунктах выдачи 2 6.12.2022, 17:29

Новые правила будут действовать и в Беларуси.

Маркетплейс решил пойти на ограничение периода, в течение которого продукцию можно хранить на пунктах выдачи заказов, чтобы разгрузить последние в преддверии праздничного ажиотажа.

Как сообщает myfin.by, с 5 декабря маркетплейс Wildberries ограничил период хранения товаров на пунктах выдачи заказов 7 днями – после истечения указанного срока продукцию вновь отправят на склад.

Продавцам площадка позволит самостоятельно забирать оказавшиеся невостребованными вещи с пунктов выдачи, а если это не будет сделано в течение 3 дней, то владельцу выставят счет за хранение по тарифу 10 российских рублей в день за единицу товара. Кроме того, транспортировка предметов обратно на склад также будет стоить денег.

Отмечается, что на такой шаг онлайн-площадка решила пойти перед праздниками, чтобы уменьшить нагрузку на пункты выдачи в преддверии ажиотажа.

По-видимому, в Беларуси также будут действовать подобные правила. В нашей стране в личные кабинеты пользователей Wildberries уже приходили сообщения следующего содержания: «В ближайшее время срок хранения товаров изменится и будет составлять 7 дней». При этом предусмотрены ли какие-либо штрафные санкции для отечественных продавцов залежавшихся на пунктах выдачи товаров пока не известно.

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