Российский кадровый военный раскрыл схему заработка за «мобиках» 6.12.2022, 18:18

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Дежурящие на КПП солдаты наладили прибыльный бизнес.

Российские кадровые военные недовольны мобилизованными, которых нагнали в учебные части. Они до сих пор удивляются качеству подготовки новобранцев и рассказывают, что среди них много преступников, в том числе убийц.

Об этом, в частности, говорилось в телефонном разговоре одного российского солдата с товарищем, перехват которого в распоряжение OBOZREVATEL предоставила хакерская группировка «Фронтовые разговоры оккупантов».

В то же время, судя по разговору, некоторые мобилизованные все же получают необходимые денежные выплаты, хотя и не все. А дежурящие на КПП местные военные наладили прибыльную бизнес-схему – выпускать «мобиков» за пределы воинской части за деньги.

«А кто дежурным ходит по КПП, то еб… ты, здесь золотые запасы выносят после наряда. За деньги выпускают», – отметил российский военный.

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