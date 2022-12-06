Кремлевский пропагандист устроил истерику из-за трусости россиян 15 6.12.2022, 18:29

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Дмитрий Губерниев

Губерниеву не понравилось молчание соотечественников.

Российский пропагандист Дмитрий Губерниев выдал невероятно эмоциональную речь в прямом эфире канала «Матч ТВ», оценивая ситуацию с отстранением лыжников от международных соревнований. Журналист обвинил спортсменов в трусости перед руководителями федерации, которые не отстаивают права атлетов.

Губерниев отметил, что лыжники не борются за себя на фоне провальной организации Кубка России. Комментатор отметил, что спортсмены просто гробят собственные карьеры.

«Что же вы все молчите? У вас черт‑те где проходят соревнования, вы молчите. У вас туалетов нет теплых. Боже ты мой! У вас соревнования проходят, их никто не смотрит. Вы лучшие годы жизни тратите в молчании. Ребята, ау! Весь мир полемизирует, кроме русских. Лыжники, вас выгнали несправедливо из мировой спортивной семьи. Вы даже в России никому не нужны с отсутствием трансляций и так далее. Что ж вы все боитесь, боже ты мой? Бойтесь дальше. Собственной тени бойтесь», – сказал в истерике Губерниев.

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