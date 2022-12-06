Из магазинов Барановичей изъяли сахар 1 6.12.2022, 18:36

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Его произвел «Скидельский сахарный комбинат».

Во время проведения проверки Барановичским зональным ЦГиЭ одного из магазинов города было выявлено и изъято 12 кг сахара ОАО «Скидельский сахарный комбинат», сообщается на сайте организации.

Лабораторные испытания показали, что в продукте присутствовал посторонний запах ароматических веществ, не соответствующий установленным нормам.

Зональный ЦГиЭ рекомендовал торговым сетям учесть усилить контроль за условиями хранения и условиями реализации бакалейной группы товаров.

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