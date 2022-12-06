Стало известно, сколько будет действителен сертификат централизованного экзамена в Беларуси
- 6.12.2022, 19:25
В предыдущие годы сертификаты действовали в течение двух лет.
Стало известно, что сертификат централизованного экзамена в Беларуси будет действителен два года, пишет БелТА.
В частности, замглавы Минобразования Ирина Старовойтова напомнила о том, что в предыдущие годы в Беларуси сертификаты централизованного тестирования действовали в течение двух лет.
- Так и сертификат централизованного экзамена - его действие будет продолжаться в течение двух лет, - заявила она.
Таким образом, сертификатом о прохождение централизованного экзамена выпускнику можно будет воспользоваться в Беларуси в течение двух лет.
В свою очередь, начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович напомнил и об отдельной норме, по которой выпускники прошлых лет имеют право сдавать три ЦТ. А еще после 11 классов в Беларуси можно поступать в учреждение среднего специального образования по конкурсу аттестата.