Газета «Белорусы и рынок» прекращает выход 2 6.12.2022, 19:46

1,486

Газета не будет выходить ни в печатном виде, ни в электронной пдф-версии.

Газета «Белорусы и рынок» приостанавливает выход, узнало «Еврорадио» в редакции.

Издания нет в каталоге «Белпочты» на первую половину 2023 года. В это время газета не будет выходить ни в печатном виде, ни в электронной пдф-версии.

Негосударственная газета «Белорусы и рынок» была основана в декабре 1990 года. Последние годы издание существовало в формате ежемесячника. Газета смогла сохраниться после массовых репрессий против негосударственных СМИ.

В мае директор издания Константин Золотых попал за решетку. Правозащитники признали его политзаключенным.

Белорусские власти заблокировали сайт газеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».