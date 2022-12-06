Газета «Белорусы и рынок» прекращает выход

Газета «Белорусы и рынок» прекращает выход2
- 6.12.2022, 19:46
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Газета не будет выходить ни в печатном виде, ни в электронной пдф-версии.
Газета «Белорусы и рынок» приостанавливает выход, узнало «Еврорадио» в редакции.
Издания нет в каталоге «Белпочты» на первую половину 2023 года. В это время газета не будет выходить ни в печатном виде, ни в электронной пдф-версии.
Негосударственная газета «Белорусы и рынок» была основана в декабре 1990 года. Последние годы издание существовало в формате ежемесячника. Газета смогла сохраниться после массовых репрессий против негосударственных СМИ.
В мае директор издания Константин Золотых попал за решетку. Правозащитники признали его политзаключенным.
Белорусские власти заблокировали сайт газеты.