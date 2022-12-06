Буданов: Украина двигается по графику к победе 6.12.2022, 19:48

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Кирилл Буданов

Россия уже проиграла.

Украине придется тяжело определенный период времени, но глобально это ничего не изменит – проигрыш России в войне уже очевиден. Такое мнение начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов выразил 6 декабря в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал «Рада».

Буданов отметил, что в последние три месяца риторика кремлевских пропагандистов резко изменилась: они начали критиковать военное руководство и говорить о том, что РФ должна каким-то образом хотя бы «не проиграть».

«Сначала они начали осторожно критиковать свое руководство, потом – высший генералитет, и сейчас они уже дошли до того, что о победе речь не идет, чтобы не проиграть, но все понимают, что это нереально», – рассказал он.

Однако, по убеждению главы ГУР МО, проигрыш РФ уже налицо.

«Это все вылезло... Будут еще немного трудные времена, но проигрыш России – это уже решенный вопрос, и они сами об этом прекрасно знают», – подчеркнул глава украинской военной разведки.

Он также сообщил, что, согласно его предварительным прогнозам, Украина «двигается по графику» к победе.

Кроме того, Буданов рассказал, что на сегодняшний день в России происходит разделение не просто на «либералов» и «не либералов», а разделение по принципу, «какая группа придет к власти следующей». В то же время на внутренний конфликт в РФ с митингами в больших городах надеяться на стоит, отметил глава разведки.

«Ждать, чтобы россияне тысячами вышли на улицу, – этого не будет. Россия – не та страна. Там будет по-другому», – прогнозирует Буданов.

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