В среду в Беларуси ожидается до -7 градусов 6.12.2022, 20:23

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Утром и днем слабая метель.

Оранжевый уровень опасности из-за гололеда и гололедицы объявлен на 7 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, ночью по востоку с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем). Местами, а ночью и утром по Брестской и Гродненской областям во многих районах гололед, на дорогах гололедица. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Утром и днем слабая метель. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем местами по востоку 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля градусов по западу до минус 10 по востоку. Днем ожидается минус 4 - плюс 2 градуса, по востоку - до минус 7 градусов.

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