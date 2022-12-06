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Марокко сенсационно победило Испанию и вышло в 1/4 финала ЧМ-2022

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  • 6.12.2022, 20:52
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Марокко сенсационно победило Испанию и вышло в 1/4 финала ЧМ-2022

Марокканцы победили в серии пенальти.

Сборная Испании в серии пенальти проиграла команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. Не смогли команды поразить ворота друг друга и в овертайме.

А вот в серии точнее были игроки африканской сборной — 3:0.

Сборная Марокко выходит в 1/4 финала на победителя матча Португалия — Швейцария, который также пройдет 6 декабря. Четвертьфинальный матч состоится 10 декабря.

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