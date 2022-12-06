Минского предпринимателя задержали за тапок «Стоп-таракан» на авто

Минского предпринимателя задержали за тапок «Стоп-таракан» на авто2
- 6.12.2022, 21:31
- 2,764
Фотофакт.
В Минске силовики задержали Ивана Тыщенко за тапок «Стоп-таракан» на машине, пишет «Наша Ніва». Фото автомобиля с тапком показали в видеоролике на канале силовиков.
35-летний предприниматель владеет интернет-магазином. Одним из первых он изготовил часы с «Погоней», которые официально заказал на заводе «Луч». Свои действия Тыщенко объяснял тем, что белорусы интересуются своей историей, а бизнес должен это поддерживать.
В видеоролике силовиков также показывают фото с участием Тыщенко в одном из воскресных маршей. Также силовики заявляют, будто предприниматель участвовал в плане «Перамога».