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Минского предпринимателя задержали за тапок «Стоп-таракан» на авто

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  • 6.12.2022, 21:31
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Минского предпринимателя задержали за тапок «Стоп-таракан» на авто
иллюстрационное фото

Фотофакт.

В Минске силовики задержали Ивана Тыщенко за тапок «Стоп-таракан» на машине, пишет «Наша Ніва». Фото автомобиля с тапком показали в видеоролике на канале силовиков.

35-летний предприниматель владеет интернет-магазином. Одним из первых он изготовил часы с «Погоней», которые официально заказал на заводе «Луч». Свои действия Тыщенко объяснял тем, что белорусы интересуются своей историей, а бизнес должен это поддерживать.

В видеоролике силовиков также показывают фото с участием Тыщенко в одном из воскресных маршей. Также силовики заявляют, будто предприниматель участвовал в плане «Перамога».

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