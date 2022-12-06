Фонд американца Говарда Баффета предоставит Украине мощные генераторы на $30 млн 6.12.2022, 21:43

В ноябре Баффет приезжал в Киев.

Фонд американского филантропа Говарда Баффета предоставит Украине партию мощных генераторов на общую сумму $30 млн. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на онлайн-брифинге 6 декабря, сообщает корреспондент издания «Гордон»

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«Я благодарен фонду Говарда Баффета, который предоставит Украине энергетическое оборудование – генераторы большой мощности на сумму $30 млн. Первая партия – восемь генераторов – прибудет в Украину на следующей неделе», – рассказал он.

Баффет – сын американского миллиардера Уорена Баффета. По оценке Forbes, с состоянием в $106,7 млрд Баффет-старший занимает пятое место в топе миллиардеров планеты.

Говард Баффет приезжал в Киев в ноябре. Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 ноября, информировал Офис президента. Глава государства тогда наградил его орденом Ярослава Мудрого V степени «за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире».

Кулеба отметил, что поставки энергетического оборудования – результат встреч и договоренностей Зеленского и Баффета.

Кроме того, по словам главы МИД, Нидерланды выделили 26 сверхмощных трансформаторов, запчасти и оборудование, министерство климата и окружающей среды Польши передало 42 км кабеля, 259 трансформаторов, ограничители потока, разъединители.

«Все оборудование ждет технической оценки и готовится к отправке в Украину», добавил министр и анонсировал поставки мощных трансформаторов из Чехии.

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