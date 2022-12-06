Госдеп: США имеют достаточно вооружения, чтобы помогать Украине

Госдеп: США имеют достаточно вооружения, чтобы помогать Украине1
- 6.12.2022, 22:15
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Союзники и дальше будут придерживаться единого курса помощи Киеву.
Соединенные Штаты обладают достаточными запасами вооружения, чтобы продолжать помогать Украине.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление на конференции, организованной римским институтом LUISS.
«У США достаточно запасов оружия, чтобы продолжать помогать Украине», - отметила заместитель госсекретаря США.
Она также заявила, что самый быстрый путь к миру в Украине для России – это вывести свои войска с чужой территории.
«Россия должна вывести все свои войска с Украины – и точка», — сказала Шерман на конференции в Риме.
Она добавила, что западным государствам удалось помочь Украине противостоять неспровоцированному вторжению Москвы, и антироссийская коалиция и дальше должна придерживаться единого курса помощи Украине.