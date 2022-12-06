Немецкие ЗРК Patriot разместят в Польше, а не в Украине

Немецкие ЗРК Patriot разместят в Польше, а не в Украине2
- 6.12.2022, 22:26
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Блащак выразил разочарование после разговора с главой минобороны ФРГ.
Польша разместит на своей территории немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.
Об этом 6 декабря в Twitter сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.
«После разговора с министром обороны Германии [Кристине Ламбрехт] я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины. Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев, – написал Блащак. – Итак, мы приступаем к работе по размещению комплексов в Польше и подключению их к нашей системы управления».
Блащак 1 декабря сообщал, что Ламбрехт пообещала передать правительству предложение Варшавы о передаче ЗРК Patriot Украине.
Po rozmowie z 🇩🇪MON,z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia 🇺🇦. Rozmieszczenie Patriotów na zachodniej 🇺🇦 zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni w 🇵🇱i wpięcia ich w nasz system dowodzenia— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2022