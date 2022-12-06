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Немецкие ЗРК Patriot разместят в Польше, а не в Украине

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  • 6.12.2022, 22:26
  • 2,614
Немецкие ЗРК Patriot разместят в Польше, а не в Украине

Блащак выразил разочарование после разговора с главой минобороны ФРГ.

Польша разместит на своей территории немецкие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Об этом 6 декабря в Twitter сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

«После разговора с министром обороны Германии [Кристине Ламбрехт] я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины. Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев, – написал Блащак. – Итак, мы приступаем к работе по размещению комплексов в Польше и подключению их к нашей системы управления».

Блащак 1 декабря сообщал, что Ламбрехт пообещала передать правительству предложение Варшавы о передаче ЗРК Patriot Украине.

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