Резников прогнозирует новую чистку в командовании войск РФ
- 6.12.2022, 22:56
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Не оправдали ожидания Кремля.
Командование российской армии не оправдало ожидания Кремля на войне против Украины. Поэтому, скорее всего, его заменят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире национального телемарафона.
«Я думаю, они будут искать свою очередную тактику. Я думаю, у них будет очередная замена их командования, которое снова не оправдало ожидания Кремля», - заявил министр.
По словам Резникова, Россия должна искать новые решения и, вероятно, изменит командование российских оккупантов. В настоящее время их возглавляет генерал Сергей Суровикин.
Министр заверил, что Украина и вооруженные силы переживут и победят армию захватчиков. Эта история для них завершится только поражением.