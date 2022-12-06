Резников прогнозирует новую чистку в командовании войск РФ 6.12.2022, 22:56

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Алексей Резников

Не оправдали ожидания Кремля.

Командование российской армии не оправдало ожидания Кремля на войне против Украины. Поэтому, скорее всего, его заменят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире национального телемарафона.

«Я думаю, они будут искать свою очередную тактику. Я думаю, у них будет очередная замена их командования, которое снова не оправдало ожидания Кремля», - заявил министр.

По словам Резникова, Россия должна искать новые решения и, вероятно, изменит командование российских оккупантов. В настоящее время их возглавляет генерал Сергей Суровикин.

Министр заверил, что Украина и вооруженные силы переживут и победят армию захватчиков. Эта история для них завершится только поражением.

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