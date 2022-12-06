В Минске наблюдается нашествие бобров 1 6.12.2022, 22:54

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Бобры заселяют речные заводи в разных частях города.

Вдоль берегов Свислочи в Минске растет популяция бобров. Об этой городской проблеме рассказали в эфире «Беларусь 1».

Бобры активно заселяют речные заводи в разных частях города. Здесь живет уже несколько семей, а об их присутствии свидетельствуют подточенные стволы деревьев в парках и скверах возле Свислочи.

Сотрудники Зеленстроя, чтобы не допустить падения деревьев, ограждают вербы и осины, особенно любимые бобрами, железными сетками.

«Обматывание деревьев сеткой — вполне хороший метод, чтобы ограничить им доступ к этому дереву, — объясняет Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития. — Увидев, что именно в этом месте деревья защищены, бобрам становится некомфортно, так как им нет питания, нет возможности строить какие-то свои домики и т.д. Возможно, они и сами смогут со временем покинуть эту территорию».

Пока, однако, как отмечают эксперты, грызуны флоре Минска особого вреда не наносят. Но количество их все же держится под особым контролем природоохранных ведомств. В случае перенаселенности бобров будут отлавливать и вывозить за пределы города.

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