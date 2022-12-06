В Минске у пассажирки «Яндекс.Такси» сумму за поездку списали трижды 6.12.2022, 23:02

Что сказали в банке и компании.

Наталья утверждает, что за последние три поездки в начале декабря ей пришлось расплатиться в тройном размере. «Являюсь клиентом „Альфа Банка“. Карта привязана к сервису такси „Яндекс“. Проблем ранее не возникало, всегда быстро и четко реагировали на любые вопросы и возвраты. Но не в этом месяце». И банк, и «Яндекс.Go» признали сбой, пишет «Онлайнер».

«За последние три поездки были списания в тройном размере, — рассказала минчанка. — Все — именно в те дни, когда ездили на такси. Вчера и еще сегодня. В общей сложности с карточки исчезло более 100 рублей. Обратилась в поддержку. Один день меня держали в режиме ожидания, после попросили детали и RRN платежей. А банк мой их предоставить не может, так как „это были безавторизационные списания“».

«С одной стороны банк говорит: это не наша вина, а ошибки „Яндекса“. А „Яндекс“ говорит, что не может сделать возврат без этих деталей, — негодует Наталья. — Но по факту ошибку признают. Как обещают, возврат денег может быть в течение двух недель. Пришла к выводу: несмотря на удобство, надо отвязать банковскую карту от сервиса».

С комментарием ситуации выступил «Альфа Банк»: «Видим, что у некоторых клиентов стоимость поездки в такси „Яндекса“ списывается дважды. С нашими картами все в порядке. Вопрос возник на стороне банка, обслуживающего „Яндекс“. Компания уже решает проблему. Не волнуйтесь: суммы, списанные по ошибке, будут возвращены в ближайшее время».

Проблему Onlíner прокомментировали и в пресс-службе «Яндекс.Go»: «Произошел сбой на стороне банка-партнера. Проблема уже устранена. Дополнительные списания аннулированы, средства будут возвращены пользователям в ближайшее время. Приносим извинения за неудобства».

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