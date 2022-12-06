Пятый мобилизованный погиб в учебном центре в Елани Свердловской области РФ 6.12.2022, 23:10

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иллюстрационное фото

Мужчина был пьян.

В Елани Свердловской области мобилизованный захлебнулся рвотными массами. Это уже пятый мобилизованный, который погиб в учебном центре в Елани.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на местные СМИ.

Информацию о погибшем подтвердил депутат государственной Думы Максим Иванов.

Сильно напившийся мужчина захлебнулся своими рвотными массами. Ранее в части от пьянства погибли двое военнослужащих.

Еще один военный совершил самоубийство. Четвертый мужчина погиб от сердечного приступа.

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