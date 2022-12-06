Украинские военные показали учения ТРО и ВСУ у границы Беларуси 1 6.12.2022, 23:28

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В приграничной зоне вблизи Беларуси прошла общая штабная тренировка 120 бригады территориальной обороны Украины. Об этом сообщают Вооруженные силы Украины.

Отмечается, что во время тренировки военные части усовершенствовали навыки взаимодействия между низшим и высшим штабами.

Также были привлечены силы и средства, находящиеся в оперативном подчинении 120-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

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