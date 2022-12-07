Данилов: Наступление ВСУ закончится весной в Севастополе, Донецке и Луганске 7.12.2022, 2:17

Высказывание секретаря СНБО совпадает с прогнозом начальника военной разведки Буданова.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что весной Вооруженные Силы Украины освободят Севастополь, Донецк и Луганск. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, 6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии Украинской Народной Республики (УНР) по тылам армий большевиков и российских имперцев, который закончился успехом.

Он отметил, что в 2022 году этот поход продолжится и закончится украинской весной в освобожденных Севастополе, Донецке и Луганске.

«Украинская зима — ключевой этап большой войны за независимость. С Днем Вооруженных Сил Украины», — заявил Данилов.

Высказывание секретаря СНБО совпадает с прогнозом начальника военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что война будет длиться «не так уж долго», и до конца весны 2023-го Вооруженные Силы Украины войдут в Крым.

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