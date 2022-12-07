Данилов: Наступление ВСУ закончится весной в Севастополе, Донецке и Луганске
- 7.12.2022, 2:17
Высказывание секретаря СНБО совпадает с прогнозом начальника военной разведки Буданова.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что весной Вооруженные Силы Украины освободят Севастополь, Донецк и Луганск. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, 6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии Украинской Народной Республики (УНР) по тылам армий большевиков и российских имперцев, который закончился успехом.
Он отметил, что в 2022 году этот поход продолжится и закончится украинской весной в освобожденных Севастополе, Донецке и Луганске.
«Украинская зима — ключевой этап большой войны за независимость. С Днем Вооруженных Сил Украины», — заявил Данилов.
Высказывание секретаря СНБО совпадает с прогнозом начальника военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что война будет длиться «не так уж долго», и до конца весны 2023-го Вооруженные Силы Украины войдут в Крым.