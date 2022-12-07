Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2022
- 7.12.2022, 4:21
- 1,416
Матчи этой стадии пройдут 9 и 10 декабря.
На чемпионате мира по футболу в Катаре завершилась стадия 1/8 финала и определились все четвертьфинальные пары.
Матчи этой стадии пройдут 9 и 10 декабря.
Пары выглядят следующим образом:
Хорватия — Бразилия, 9 декабря, 18:00 по Минску, стадион «Эдьюкейшн сити»;
Нидерланды — Аргентина, 9 декабря, 22:00, стадион «Лусаил Айконик»;
Марокко — Португалия, 10 декабря, 18:00, стадион «Эль-Тумама»;
Англия — Франция, 10 декабря, 22:00 стадион «Аль Байт».
Полуфинальные встречи состоятся 13 и 14 декабря, матч за третье место — 17 декабря, финал — 18 декабря.