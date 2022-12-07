закрыть
7 декабря 2022, среда, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США одобрили поставку Польше более 100 боевых танков Abrams

2
  • 7.12.2022, 8:16
  • 1,828
США одобрили поставку Польше более 100 боевых танков Abrams

Договоренность подтвердил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В Государственном департаменте США приняли решение о продаже Польши дополнительных 116 танков Abrams с боеприпасами.

Об этом сообщает в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак.

«Еще один шаг на пути увеличения бронетанкового потенциала ВС Польши позади», - отметил чиновник.

Блащак указал, что сейчас между странами начинаются переговоры по цене. По его словам, первые поставки возможны в 2023 году.

Министр добавил, что безопасность Польши зависит от сильной армии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников