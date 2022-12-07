США одобрили поставку Польше более 100 боевых танков Abrams 2 7.12.2022, 8:16

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Договоренность подтвердил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В Государственном департаменте США приняли решение о продаже Польши дополнительных 116 танков Abrams с боеприпасами.

Об этом сообщает в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак.

«Еще один шаг на пути увеличения бронетанкового потенциала ВС Польши позади», - отметил чиновник.

Блащак указал, что сейчас между странами начинаются переговоры по цене. По его словам, первые поставки возможны в 2023 году.

Министр добавил, что безопасность Польши зависит от сильной армии.

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