США одобрили поставку Польше более 100 боевых танков Abrams

США одобрили поставку Польше более 100 боевых танков Abrams2
- 7.12.2022, 8:16
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Договоренность подтвердил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
В Государственном департаменте США приняли решение о продаже Польши дополнительных 116 танков Abrams с боеприпасами.
Об этом сообщает в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак.
«Еще один шаг на пути увеличения бронетанкового потенциала ВС Польши позади», - отметил чиновник.
Блащак указал, что сейчас между странами начинаются переговоры по цене. По его словам, первые поставки возможны в 2023 году.
Министр добавил, что безопасность Польши зависит от сильной армии.