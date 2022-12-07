Кремль сжимает удавку вокруг шеи Лукашенко 5 7.12.2022, 8:53

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фото: getty images

Что станет «спусковым крючком»?

В субботу, 3 декабря, стало известно о том, что российский министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился в Минске с белорусским министром обороны Виктором Хрениным и диктатором Александром Лукашенко. Как визит одиозного топ-чиновника из Москвы может быть связан с недавней смертью белорусского министра иностранных дел Владимира Макея и удастся ли Кремлю направить курс белорусских властей на прямую военную конфронтацию с Украиной в ближайшем будущем - говорится в материале «Апострофа».

Неожиданному визиту высшего военного чиновника из Москвы предшествовала загадочная смерть многолетнего министра иностранных дел Владимира Макея, внезапно скончавшегося на 65 году жизни. Причину смерти мы скорее всего в ближайшее время не узнаем, хотя Москва и Минск пытаются убедить, что министр умер естественной смертью. Конечно, при таких условиях приходит в голову противоположное - спецслужбы России имеют огромный опыт в сфере убийства «ненужных» чиновников, в том числе и дипломатов.

В скупом правительственном сообщении Беларуси от 29 ноября говорится, что многолетний министр иностранных дел скончался «внезапно». Макей возглавлял МИД Беларуси с 20 августа 2012 года. До этого определенное время был главой администрации Лукашенко, а еще раньше – его помощником. То есть, был верным «лукашенковцем» без всякого «демократического» флера, в противоположность мнению некоторых обозревателей.

По словам политического эксперта Виталия Кулика, система власти в Беларуси построена неперсонифицированно с точки зрения исполнителей, а под одну политическую волю. Соответственно смерть или отставка премьера, министра иностранных дел, обороны или даже секретаря Совета нацбезопасности несущественно влияют на курс белорусского руководства.

«На самом деле, от министра иностранных дел не слишком многое зависело - он был лишь исполнителем, который придавал формы политическим месседжам или политическим установкам, которые шли от Лукашенко. Поэтому кто бы ни пришел на место Макея, он так же будет выполнять прихоти диктатора, как это делал покойный министр», - говорит эксперт «Апострофа».

В настоящее время власть в Беларуси находится в руках очень небольшой кучки людей, куда входит старший сын Лукашенко Виктор, фактически подобравший под себя все ключевые силовые ведомства, подразделения и таможню.

«Есть старые группы влияния, которые подвинул Лукашенко-младший, есть администрация Лукашенко и спикер «парламента» – формально второй человек в государстве – это все группы не прозападные и не пророссийские. Правда, не стоит забывать о секретаре Совбеза Вольфовиче, которого называют приставленным Россией куратором, но политическая воля пока сохраняется только лично у Лукашенко, решающего все», - отмечает Кулик.

Не совсем согласен с коллегой ведущий специалист Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко Станислав Желиховский. Он считает, что могла иметь место новая попытка налаживания связи белорусских властей с Западом.

«Диктатор понимает, что Россия проигрывает в войне. Однако фсбшники, вероятно, не позволили продолжить эту линию на выход из «сотрудничества», и Беларусь и дальше будет оставаться площадкой по дестабилизации ситуации в Украине, а также соседних странах-членах НАТО. Недавно министр внутренних дел Польши дал интервью, в котором рассказал, что в ближайшем будущем возможно повторение миграционного кризиса. Беларусь может сыграть и новую роль в гибридной войне против Запада, и такие фигуры как Макей невыгодны Москве, поэтому не исключаю, что его «убрали» именно россияне», - говорит эксперт «Апострофа».

Собственно, приезд Шойгу в этом контексте может быть направлен именно на то, чтобы окончательно направить Минск в нужном для Кремля направлении. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Шойгу встретился с Хрениным и Лукашенко, вероятно, для того, чтобы давить на Беларусь с целью дальнейшей поддержки наступательной кампании России в Украине.

В этом контексте смерть Макея может стать спусковым крючком для ускорения перехода белорусских властей «под» Кремль. Но все будет зависеть от Лукашенко, на участие армии которого в новой атаке севера Украины крайне рассчитывают российские агрессоры. Без пушечного мяса из Беларуси, похоже, наступление на Киев у Путина не «лепится».

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