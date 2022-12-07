Пионтковский рассказал, когда украинские дроны долетят до Москвы 7.12.2022, 9:01

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Андрей Пионтковский

Удар по Рублевке необходим для сдерживания РФ.

Публицист Андрей Пионтковский назвал условие, при котором ВСУ могут ударить по столице РФ.

«Прилетела ракета до Энгельса и до Москвы может долететь тоже», - прокомментировал события последних дней в РФ известный российский публицист, после чего ведущая телеканала «Апостроф TV» уточнила у своего гостя: «А долетит, как думаете?».

В ответ Андрей Пионтковский озвучил свое экспертное мнение. Российский политолог сообщил, в какой ситуации прилет ракет по Москве будет вполне оправданным: «Если будут продолжаться такие преступления российской военщины. Это элементарная философия сдерживания. Почему мы так настаиваем на передаче Украине ракет НАТО? Украина - некровожадная страна, она не хочет уничтожать российские города».

Андрей Пионтковский объяснил, почему для Украины так важно получить ракеты с большой дальностью полета: «Если Москва будет точно знать, что Украина обладает ракетами дальностью на 700 км, то уже не будет никаких атак ни по Херсонской, ни по Харьковской, ни по Киевской инфраструктуре. Россия будет прекрасно понимать, что будут атаки по Фрунзенской набережной, что еще страшнее, по Рублевке, где миллионеры со своими юными подругами обитают. Это необходимо для сдерживания».

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