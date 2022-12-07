В Беларуси ограничили движения гражданских авто по дорогам

В Беларуси ограничили движения гражданских авто по дорогам6
- 7.12.2022, 9:11
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«Экстренные меры» будут действовать 7 и 8 декабря.
Государственный секретариат «совета безопасности» решил провести в Беларуси проверку госсистемы «реагирования на акты терроризма» 7-8 декабря.
Об этом сообщает БелТА.
В эти дни запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности.
Кроме того, в «совбезе» предупредили, что ограничат движение транспорта на некоторых участках дорог и местности, где будут применять «имитационные средства поражения в учебных целях».