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В Беларуси ограничили движения гражданских авто по дорогам

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  • 7.12.2022, 9:11
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В Беларуси ограничили движения гражданских авто по дорогам

«Экстренные меры» будут действовать 7 и 8 декабря.

Государственный секретариат «совета безопасности» решил провести в Беларуси проверку госсистемы «реагирования на акты терроризма» 7-8 декабря.

Об этом сообщает БелТА.

В эти дни запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, в «совбезе» предупредили, что ограничат движение транспорта на некоторых участках дорог и местности, где будут применять «имитационные средства поражения в учебных целях».

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