«Возникает вопрос: а что взамен за эти «райские льготы?» 2 7.12.2022, 9:55

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фото: Thinkstock

Экономист рассказал о долговых обязательствах режима Лукашенко.

В России приняли закон о переносе выплат по кредитам для Беларуси на 1,4 млрд долларов с 2022-2023 года на 2028-2033 годы и изменении процентной ставки.

— В связи с этим возникает только два вопроса. Первый — что взамен за эти райские льготы? И второй — не получится ли здесь, как в известной притче: либо ишак сдохнет, либо падишах умрет к тому времени? — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист, член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин. — Если не учитывать этих двух вопросов, то это очень хорошие условия для Беларуси.

Но это не равно списанию. О списании речь не идет, потому что падишахи умирают, но на их место приходят другие, которые почему-то не хотят забывать, что им что-то были должны. Ведь это только кажется, что 5-6 лет — это долго. На самом деле они пролетят очень быстро.

В чем смысл кредитов? Предполагается, что предприятие или страна, получив кредит и надлежащим образов его инвестировав, увеличит объем производства, рентабельность и получит дополнительные средства, чтобы рассчитаться с этим кредитом и дальше жить припеваючи.

Учитывая наш предыдущий опыт, есть сомнения в том, что наше государство сможет правильно использовать эти кредиты и получит какой-то ощутимый результат.

Собеседник уточняет, что в данном случае всем как раз понятно, на что будут направлены российские деньги и что за их предоставление потребуют от белорусской стороны. Он не исключает, что в будущем с выплатой данного кредита могут возникнуть проблемы.

— Должны ли будут власти новой Беларуси выплачивать этот долг? Любая невыплата долга называется дефолт. Имеет ли новая власть право на дефолт, будут разбираться международные инстанции.

Условно говоря, новая Россия подаст в какой-то арбитражный суд (обычно это оговаривается в договоре), и дальше будет видно, есть ли какие-то форс-мажорные обстоятельства или нет.

Можно ли будет доказать неправомерность с правовой точки зрения, сложно прогнозировать. Что касается российской стороны, то там все абсолютно законно, поскольку власть легитимная, никто ее нелегитимной не считает.

Что касается нашей власти, наверное, могут возникнуть вопросы, — предполагает Марголин.

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