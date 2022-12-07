Newsweek: Потери РФ в Украине уже вдвое превышают американские во Вьетнаме за 10 лет войны 1 7.12.2022, 10:28

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Цифра продолжает расти.

За неполный год войны против Украины российская оккупационная армия потеряла более 90 тысяч человек убитыми. Примечательно, что военные потери РФ вдвое превышают количество американских военнослужащих, погибших во Вьетнаме за 10 лет войны.

При этом количество потерь страны-террориста не окончательно, и оно еще может существенно увеличиться. Об этом сообщает издание Newsweek.

В настоящее время десятки тысяч российских солдат были убиты в войне с Украиной, и эта цифра, как ожидается, будет влиять на страну-агрессора в ближайшие десятилетия.

Стоит отметить, что военные потери России вдвое превышают количество американских военнослужащих, погибших за десятилетнюю войну во Вьетнаме.

В ноябре генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил, что около 100 тысяч российских оккупантов были убиты или ранены. Аналитический центр Институт изучения войны сообщил, что Россия теряет около 100 своих террористов в день в битве за Бахмут.

«Что касается количества смертей с российской точки зрения, то одно сравнение – это влияние войны во Вьетнаме на Соединенные Штаты. В этом конфликте погибло чуть более 58 тысяч военнослужащих США, большинство из которых произошло в течение примерно десяти лет. Для тех из нас, кто достаточно стар, чтобы помнить это, эта война оказала существенное влияние на общество», – сказал профессор статистики Технологического института Вирджинии Рональд Фрикер.

Также он отметил, что война в полной мере еще отразилась на российском обществе. Фрикер добавил, что развязанная война против Украины будет негативно влиять на РФ в течение десятилетий.

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