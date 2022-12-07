Рыбак из Канзаса поймал очень редкую рыбу-динозавра 3 7.12.2022, 10:34

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Фотофакт.

В американской реке Канзас поймали редкий вид озерного осетра. Это был только 16-й из известных уловов этого вида рыбы в штате Канзасе за более чем 25 лет, согласно информации Департамента дикой природы и парков штата. Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

«Я сразу понял, что на крючок попалась особенная рыба, — пояснил рыбак Кевин Зирджакс. — Никогда не думал, что увижу одного из этих динозавров, не говоря уж о том, чтобы подержать его в руках. Я точно запомню этот улов на всю оставшуюся жизнь».

Рыбак сфотографировался с этой рыбой, а затем отпустил ее в воду.

Озерные осетры обитают по всему континенту Северной Америки — от залива Гудзон до реки Миссисипи. Это старейший и самый крупный и всех видов рыб в Великих озерах. Некоторые окаменелости датируются примерно 135 млн лет, то есть за 70 лет до того, как вымерли динозавры.

По информации Национальной федерации дикой природы США, самки озерного осетра живут до 150 лет. Некоторые особи вырастают до двух метров в длину и весят до 90 кг.

До XIX века в Великих озерах было изобилие этой рыбы. Но из-за чрезмерного вылова на протяжении нескольких веков их популяция резко сократилась. Сегодня в южных частях своего ареала осетр уже считается вымирающим видом. Усилия по их разведению малоэффективны, главным образом из-за продолжительного жизненного цикла этой рыбы. Как правило, самки не начинают откладывать икру до достижения 20-летнего возраста.

Напомним, что ученым впервые удалось снять, как снежные обезьяны ловят рыбу, чтобы пережить зиму. Прежде были только догадки, но теперь появились неопровержимые подтверждения того, что эти обезьяны — умелые рыболовы.

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