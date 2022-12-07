ISW: У Кремля возникли серьезные проблемы 7.12.2022, 10:47

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Американские аналитики объяснили абсурдные действия Москвы.

Кремль пытается настроить население РФ на будущие волны мобилизации. Однако такое решение не исправит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов терробороны, подвергая войне многих мирных жителей под абсурдным предлогом угрозы наземного наступления Украины на приграничные районы России.

В то же время кремлевские пропагандисты начали выдвигать подобные неправдоподобные теории, а чиновники даже сделали рекламу «СВО», которую раньше наблюдали только в отдаленных городах и поселках летом во время кампаний по вербовке солдат.

«Однако этих информационных условий недостаточно, чтобы убедить российское население в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на рекламные мероприятия по набору добровольцев в течение лета», - указывают в отчете ISW.

Специалисты подчеркивают, что Кремль рискует еще больше навредить своему доверию, объявляя мобилизацию, предусмотренную неофициальными источниками, но не обсуждаемую российскими официальными лицами.

Дополнительная мобилизация не исправит ситуацию

В Институте изучения войны убеждены, что решение президента РФ Владимира Путина распорядиться о второй волне мобилизации, общей мобилизации или даже официальном объявлении войны не исправит внутренних ограничений российской военной мощи, доступной для боевых действий.

«Кремлю понадобилось почти три месяца, чтобы подготовить некоторые из подразделений (частично мобилизованных - ред.), в то время как другие плохо подготовленные и плохо обеспеченные мобилизованные элементы были преждевременно отправлены на передовую», - информируют аналитики.

В ISW добавляют, что усилия Путина по формированию вооруженных сил остаются зависимыми от способности инвестировать время и поставки в персонал. Это требования, что сильно противоречат отсутствию у диктатора долгосрочного стратегического планирования.

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