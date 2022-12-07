«Россиян даже больше, чем летом» 7.12.2022, 10:53

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Что происходит сегодня на минском авторынке «Малиновка».

Летом авторынок «Малиновка» жил активной жизнью. Покупатели из России тогда бодро вывозили в свою страну свежие машины из Европы и США. Но в конце сентября ситуация изменилась – количество представленных в продаже автомобилей стало стремительно увеличиваться. Сейчас все вернулось в прежнее русло, и продавцам некогда отвечать на вопросы, пишет журналист abw.by Андрей Ахрем.

«Ну а какие варианты?»

Вторник, холодина, машин на рынке много, но, как ни странно, хватает и потенциальных покупателей. Толпами не ходят, однако и традиционного для начала недели затишья, когда среди автомобилей можно увидеть только скучающих продавцов, не наблюдается. Выбор сегодня большой, но бегло изучить цены на выставленные машины мешают обледеневшие стекла. Что неудивительно при таком-то ветре в практически чистом поле. Основу предложения составляют свежепригнанные «европейцы».

Глаз цепляется за заметно возросшее количество Ford Focus IV, который сменил предшественника на конвейере в 2018 году. И сегодня кажется, что «четвертых» Focus на рынке едва ли не больше, чем «третьих». Впрочем, в бюджете около 15.000$ представлены варианты в довольно простых комплектациях, а хорошо «упакованные» авто с LED-фарами предлагают за 20.000+. При этом и Focus III с «ксеноном» я не заметил – сплошь машины с галогеновыми фарами. Видимо, продавцы стараются привозить то, что подешевле.

А вот автомобилей из США на первый взгляд маловато даже на тех площадках, где они традиционно представлены довольно обширно. Конечно, можно обнаружить и возрастные машины, поездившие по белорусским дорогам, но их куда меньше, чем «проходных».

Пока бродил по рынку, обратил внимание, что посетители в основном интересуются авто премиальных марок: Audi, BMW, Volvo. Россияне? Да. Говорят, что смотрят для себя, но мы-то знаем, что большую часть покупателей из РФ составляют «перекупы». Кстати, помните Focus III, который в конце лета – начале осени мы пытались продать россиянам? И таки продали. Спустя месяц он всплыл в продаже на ведущей интернет-площадке наших восточных соседей. Естественно, по куда более высокой цене, чем был куплен здесь.

Что скажут продавцы? Руководитель одного из автохаусов на вопрос «Как дела?» отвечает матом в значении «отлично». Говорит, что торговля сегодня как никогда активная. Поток покупателей из РФ, немного снизившийся осенью, снова вырос, россиян стало даже больше, чем летом. Но и белорусов, покупающих свежую «бэушку», по его словам, хватает.

Во всем этом нет ничего удивительного. Объем предложения на рынке новых автомобилей тает на глазах. Еще год назад человек, имеющий на руках 15.000$, мог отправиться к дилерам и выбрать себе новый седан B-класса, а за 20.000$ в салоне покупался компактный кроссовер. Сегодня же покупатели, имеющие деньги и желание обновить автомобиль, просто вынуждены смотреть на свежепригнанные подержанные авто.

Захожу в еще один автохаус, где в «вагончике» наблюдаю самую настоящую толпу. Двое покупателей оформляют сделки, а их бригады сопровождения просто греются. Мужчина в возрасте забирает дизельную Dacia Duster.

Сотрудник автохауса немногословен: «Сегодня полчаса, как раньше, мы точно не поболтаем – сам видишь, что творится. Если кратко, то процесс идет хорошо. Россиян снова стало много, машины забирают как «перекупы», так и люди для себя. Наших покупателей тоже хватает. В процентном соотношении примерно 50 на 50 белорусы и граждане РФ. Ну а какие еще варианты, если у дилеров, считай, ничего нет? А если и есть, то цены – космос».

Вердикт

В «движухе» на авторынке «Малиновка» нет ничего удивительного. Во многом благодаря 140-му указу Беларусь превратилась в перевалочный хаб, через который подержанные автомобили из Европы, Штатов и не только попадают в Россию. Свою роль играет и озвученное выше отсутствие машин у дилеров – покупателям ничего не остается, кроме как смотреть на «бэушку». Поэтому несложно предсказать, что в ближайшее время при отсутствии «черных лебедей» такая ситуация сохранится.

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