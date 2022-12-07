Принят законопроект об изменении налогообложения в 2023 году 2 7.12.2022, 11:42

Какие нововведения могут ждать белорусов.

«Депутаты» так называемой палаты представителей с первого раза приняли законопроект об изменении налогообложения. Ранее его представил глава Минфина Юрий Селивестров.

Что изменится для белорусов

Законопроект предусматривает рост ставок налога на прибыль для юрлиц. Ставки могут вырасти с 18% до 20%. Нововведения коснутся и ИП: подоходный налог вырастет с 16% до 20%.

Также «депутаты» проголосовали за отмену некоторых налоговых льгот.

Местные власти смогут и дальше взимать сбор за пересечение границы.

С операторов мобильной связи два года будут взымать повышенный до 30% налог на прибыль.

Предусмотрено «установление для плательщиков упрощенной системы налогообложения возможности ведения в личном кабинете плательщика на портале МНС учета в книге учета доходов и расходов».

Резко сокращается количество случаев, когда предприниматели могут платить единый налог. Ставки единого налога поднимаются для ИП в в 1,5 — 3 раза. Также эта процедура затронет самозанятых граждан. Для них выплаты по единому налогу увеличатся в 1,5 — 2,5 раза.

Нововведения затрону и владельцев агроэкоусадеб. Для них прописана ставка в размере 37 рублей в месяц за каждую усадьбу. Заплатят сбор и ремесленники — 6 рублей в месяц.

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