Принят законопроект об изменении налогообложения в 2023 году

Принят законопроект об изменении налогообложения в 2023 году2
- 7.12.2022, 11:42
Какие нововведения могут ждать белорусов.
«Депутаты» так называемой палаты представителей с первого раза приняли законопроект об изменении налогообложения. Ранее его представил глава Минфина Юрий Селивестров.
Что изменится для белорусов
Законопроект предусматривает рост ставок налога на прибыль для юрлиц. Ставки могут вырасти с 18% до 20%. Нововведения коснутся и ИП: подоходный налог вырастет с 16% до 20%.
Также «депутаты» проголосовали за отмену некоторых налоговых льгот.
Местные власти смогут и дальше взимать сбор за пересечение границы.
С операторов мобильной связи два года будут взымать повышенный до 30% налог на прибыль.
Предусмотрено «установление для плательщиков упрощенной системы налогообложения возможности ведения в личном кабинете плательщика на портале МНС учета в книге учета доходов и расходов».
Резко сокращается количество случаев, когда предприниматели могут платить единый налог. Ставки единого налога поднимаются для ИП в в 1,5 — 3 раза. Также эта процедура затронет самозанятых граждан. Для них выплаты по единому налогу увеличатся в 1,5 — 2,5 раза.
Нововведения затрону и владельцев агроэкоусадеб. Для них прописана ставка в размере 37 рублей в месяц за каждую усадьбу. Заплатят сбор и ремесленники — 6 рублей в месяц.